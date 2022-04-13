اللجنة الرئيسية المعنية بتنفيذ المخططات بمنطقة طرابلس الكبرى تعقد اجتماعها الأول

قامت اللجنة الرئيسية المعنية بتنفيذ المخططات بمنطقة طرابلس الكبرى، اليوم الأربعاء بعقد اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير “محمد أحمد”، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة كيفية وضع آلية لتنفيذ المخططات، والإستعداد للاجتماع باللجان الفرعية.

كما أن اللجنة ستتولى تنفيذ المخططات المعتمدة بالمدن والقرى وبالأخص تنفيذ أعمال فتح المسارات، وتنفيذ أعمال مشروعات الإسكان والمرافق المتكاملة والمشروعات الأساسية للتجمعات الحضرية في المدن والقرى، ومعالجة المعوقات وإيجاد الحلول لمعالجتها وفق التقديرات النافذة.

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