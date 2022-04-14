غوتيريش: الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمتَي غذاء وطاقة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحرب بين موسكو وكييف نتجت عنها تداعيات اقتصادية وصفها بثلاثية الأبعاد، تعبيراً عن مدى قوة انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول.

وأشار غوتيرش إلى أن تأثير هذه الحرب أصبح أكثر شدة بعد مرور نحو شهرين عن بدايتها، على ملف الغذاء والطاقة والتمويل.

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن التداعيات الاقتصادية للحرب باتت أكثر وضوحاً الآن على الدول التي تُصنّف اقتصاداتها هشة، ويُمثّل عدد شعوبها 1.7 مليار فرد، حيث يعيش الثلثان منهم تحت خط الفقر، وأصبحوا الآن يعيشون أوضاعاً اقتصادية أصعب، بسبب تعطل وصول الغذاء نتيجة الحرب القائمة.

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