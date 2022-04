حكومة الوحدة الوطنية تعتمد خطة زيادة معدلات إنتاج الغاز والنفط

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز.

وتتضمن نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لوضع الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، في حفل اعتماد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، بحضور محافظ مصرف ليبيا، وعدد من الوزراء وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية.

وقال الدبيبة في كلمة له بالمناسبة، “إن قطاع النفط عانى تحديات خلال العشر سنوات الماضية من إقفالات، ومغادرة الشركات، وإلى تأخر الصيانة والعمرات اللازمة، وإلى تحديات أمنية واجهت العاملين بالقطاع”

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على النفط الذي يُعد المورد الوحيد وعلى زيادة معدلات إنتاجه تزامناً مع ارتفاع أسعاره العالمية، حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة تُعنى بقطاع النفط وتذليل العقبات التي تواجهه، لتحقيق زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون وأربعة مائة ألف برميل.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اعتماد الخطة اليوم يُعد إنجازًا سيوظف لتحقيق التنمية بما يعود بالخير على كل الليبيين، وفق قوله.

وجدد الدبيبة التزام حكومة الوحدة الوطنية بالشفافية والإفصاح، من خلال الاستجابة إلى الافصاحات التي تُطلب من المؤسسات الرقابية، مؤكدًا على التزام الحكومة بالإنفاق العام وفق للقانون المالي للدولة.

