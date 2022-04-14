لثالث مرة في 2022 .. تونس ترفع أسعار الوقود

رفعت تونس -الأربعاء- أسعار الوقود بنحو 5% وهي المرة الثانية خلال شهر والثالثة خلال العام الجاري، في محاولة لكبح العجز في الميزانية-وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة .

وحددت وزارة الطاقة التونسية في بيان بأن سعر لتر البنزين سيرتفع -الخميس- إلى 2.330 ديناراً تونسياً من 2.220 دينارا.

يشار إلى أن هذه الزيادات فُرضت ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون، وقد حث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على تقليص العجز المالي بالحد من دعم الطاقة وبخفض فاتورة الأجور، ما يزيد من الضغوطات على الحكومة في ظل أزمة سياسية ومالية تشهدها البلاد، كما سبق للصندوق وأن حذر من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات، حيث بلغ العجز المالي العام الماضي 11.5 % مع التأثر بتفشي وباء كورونا.

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