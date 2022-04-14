محاضر في جامعة موسكو يصرح لصدى: طلب الغاز من ليبيا مهمة صعبة للغاية

صرح الخبير الاقتصادي والمحاضر السابق في العلوم الإقتصادية والسياسية في جامعة موسكو أليكسندر بويشيك لصحيفة صدى الاقتصادية إن دول الاتحاد الأوروبى بالطبع سوف تحاول إجراء اتصالات مع دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا بما يخص تزويد المنطقة بالغاز ومع ذلك يجب أن يفهم الأتحاد الأوروبى أنها طريقة صعبة بما فيه الكفاية لأنه على سبيل المثال ليبيا مقسمة اليوم لذا يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تنظيم القضايا الأخلاقية و الحد من الصراع الداخلي في البلاد .

وأضاف بويشيك لصدى أن الاتحاد الأوروبي يستخدم حوالي 400-450 مليار من الغاز وروسيا تعطي حوالي 200 أما ليبيا لا تستطيع أن تعطي أكثر من 10-15 في المائة من هذا الحجم .

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