الحرب في أوكرانيا تزيد عدد البلدان الأفريقية المعرضة للديون

أكدت تقارير صادرة عن البنك الدولي ارتفاع مخاطر الديون السيادية في أفريقيا جنوب الصحراء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت التقارير إلى أن نسبة البلدان المعرضة للديون ارتفعت من 52,6% في أكتوبر 2021 إلى 60,5%.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن ديون البلدان النامية وصلت إلى أعلى مستوياتها في 50 عامًا بعدما بلغت 250% من الإيرادات الحكومية.

وأشار، في كلمة قبل اجتماعات الربيع لعام 2022، إلى أن معظم بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية غير مستعدة بشكل كافٍ للتصدي لصدمة الديون القادمة.

وأكد اشتداد مواطن الضعف المتعلقة بالديون منخفضة الدخل التي يعاني 60% منها من المديونية الحرجة.

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