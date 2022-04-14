تراجع طفيف للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 14 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 14 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6863 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1151 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1583 دينار، والليرة التركية 0.3209 دينار، والدولار الكندي 3.7356 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2497 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2759 دينار، والدينار التونسي 1.5603 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4799 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 14 ابريل 2022: