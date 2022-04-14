الحريقة يصدر مليون برميل نفط.. و تحذيرات من عاصفة رملية

أنهت الفرق الفنية في ميناء الحريقة التابعة لشركة الخليج العربي، الأربعاء، من شحن وتصدير مليون برميل نفط على متن الناقلة “زيوس”، بحسب بيان الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

وأصدرت شركة الواحة للنفط، قبل ساعات، تحذيرًا بشأن وجود عاصفة رملية اعتبار من ليلة الخميس وتستمر يومي الجمعة والسبت وصفتها بالقوية ستؤثر على عمليات التنقل بين الحقول والموانئ النفطية، مطالبة بضرورة إعلان حالة القوة القاهرة لضمان سلامة العاملين فيها.

وتمكن العاملون في مرسى البريقة بمنطقة الهلال النفطي، في وقت سابق، من تسفير الناقلة “اتفنتج” وعلى متنها 600 ألف برميل توجهت بها إلى إيطاليا.

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