شراكة ليبية أممية لتطوير أداء القطاع العام

اتفق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ على توسيع التعاون لتطوير أداء القطاع العام الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس محمود الفطيسي بالممثل المقيم للبرنامج الأممي في ليبيا مارك أندري فرانش، الخميس، في طرابلس، واستعرض توسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين ليشمل دعم المنظمة الدولية للمجلس في مشروعاته وخططه لتطوير أداء القطاع العام مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

ويسعى المجلس المعني بتطوير المؤسسات العامة لرفع القدرات البشرية والمهارات عبر برامج تدريبية يتم اعتمادها، وفق المعايير المتفق عليها لسد الفجوة في أداء القطاع العام.

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