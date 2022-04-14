مراقبة الاقتصاد بباطن الجبل تحدد أسعار الخبز

حددت مراقبة الاقتصاد والتجارة باطن الجبل سعر رغيف الخبز بعدد 4 أرغفة بدينار واحد محددة وزن الرغيف عند مائة جرام.

وأفاد مراقب الاقتصاد والتجارة باطن الجبل الهادي سوط، في تصريح لـ “218”، أن المراقبة خاطبت إدارة شؤون المراكز بالحرس البلدي و نقيب المخابز لمتابعة الإجراءات المخابز من حيث النظافة و الوزن واللياقة الصحية والأسعار .

وأشار مراقب الاقتصاد إلى تكليف نقابة المخابز بتزويد المخابز بوقود الديزل وإحالة كشف بالمخابز العاملة إلى شركة الراحلة لتسويق النفط لتزويدها بسعة ثلاثة آلاف لتر من الديزل، مناشدًا الحكومة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية وإعادة فتحها من جديد لتخفيف العبء على المستهلك عبر توفير سلة غذائية مدعومة.

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