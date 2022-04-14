البريقة تخصص 3,150 أسطوانة غاز طهي لمدن الجبل وترهونة

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط عن كميات أسطوانات غاز الطهي الموزعة على بعض مدن الجبل وترهونة، الخميس، مرسلة من مستودع طرابلس.

وأشارت البيانات الحديثة للشركة إلى أن أسطوانات غاز الطهي وزعت على 15 نقطة بيع بمقدار 210 أسطوانات لكل مركز بإجمالي 3,150 أسطوانة، سيتم بيعها بالسعر الرسمي، في إطار الحد من ارتفاع الأسعار في السوق السوداء وتوفير الخدمات للمواطنين مع زيادة الطلب تزامنًا مع حلول شهر رمضان .

وكانت البريقة قد خصصت الأربعاء أكثر من 19ألف أسطوانة غاز طهي لمراكز البيع المعتمدة في بنغازي تم ضخها من مستودع رأس المنقار .

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