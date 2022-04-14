اقتصاد

توقف تصدير النفط من ميناء السدرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مراسل 218: توقف تصدير النفط من ميناء السدرة بسبب سوء الأحوال الجوية

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قناة 218 الليبية

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