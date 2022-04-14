العمل والتأهيل توقع مذكرة للتعاون مع جمعية المتفوقين والمواهب مع إطلاق برنامج تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

‪شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” في حفل الاحتفاء بالموهبة والذي تنظمه الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب، بحضور وزير التعليم التقني والفني “يخلف السيفاو” ووزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” وعددٍ من المسؤولين والطلبة والطالبات.

وعلى هامش هذا الاحتفال تم توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة متمثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية مع الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب وذلك في مجال تطوير واستيعاب القدرات الوطنية من المتفوقين والموهوبين.

وقد أكّد “العابد” على أهمية توفير فرص عمل للمتفوقين من الباحثين عن العمل بما يتناسب مع مواهبهم وإمكانياتهم، وأطلق بهذه المناسبة البرنامج التدريبي الخاص بالباحثين عن عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تأتي تنفيذاً للاتفاقية التي وقعت مؤخراً مع أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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