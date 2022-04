دهانات المدينة مصراتة تدخل السوق الأوروبية

في خطوة تثبت كفاءة ونجاح المنتجات والشركات الليبية وأن بأمكانها المنافسة ودخول الأسواق العالمية، نجحت شركة دهانات المدينة مصراتة في تصدير أولى شحناتها من الطلاء إلى الاتحاد الأوروبي.

حيث تم يوم أمس الأربعاء، 13 أبريل، تجهيز أولى الشحنات لتصديردها لدولة مالطا.

وصرح عبدالله بن نصر رئيس مجلس الإدارة بالشركة أن هذه الخطوة مكملة لخطوات سابقة قامت بها الشركة، وتم خلالها تصدير عدة شحنات إلى إفريقيا والخليج العربي، وتهدف الشركة من خلال ذلك إلى التوسع الإقليمي والدولي.

وأشار “بن نصر” إلى أن الاستقرار في ليبيا هو من أهم عوامل تطوير الأعمال والتجارة.

