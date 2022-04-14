وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية يؤكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيراً بملف الإعمار

عقد وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية “نصر شرح البال” اجتماعا ببلديةبنغازي ضم كلاً من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة ، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني بنغازي ، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المُكلف ، ومدير المرصد الحضري، ووكيل ديوان بلدية بنغازي ، ومدير مكتب رئيس المجلس التسيري بنغازي ، ورئيس ديوان وزارة الأشغال العامة والسادة مدراء الإدارات بديوان وزارة الأشغال العامة.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الاحتياجات اللازمة للمشاريع الاستراتيجية والواقعة ببلدية بنغازي حيث أكد وزير الأشغال العامة على ضرورة التركيز على كافة المشاريع الاستراتيجية وذات الأهمية القصوى ببلدية بنغازي مؤكداً أن الحكومة الليبية تولي اهتماما كبيراً بملف الإعمار.

وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة ملف التعويضات عن الحرب وسبل تسهيل كافة الإجراءات لصندوق الإعمار لممارسة عمله وهو إعادة الإعمار.

حيث أكد الوزير أيضا على ضرورة السير قدماً نحو الدفع بعجلة الإعمار مشدداً أيضا على ضرورة أن يتم توضيح مشاريع صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي المتعاقد عليها والمستهدفة وذلك لمنع ازدواجية التعاقد مع وزارة الأشغال العامة.

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