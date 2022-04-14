“تشجيع الاستثمار” توقع اتفاقية تعاون مع هيئة القطب المالي المغربية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة -الثلاثاء- عن توقيع اتفاقية اقتصادية مع الجانب المغربي، بهدف تنمية الاستثمار بين البلدين، حيث مثّل الجانب الليبي في إبرام مذكرة التفاهم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومثّلها عن الجانب المغربي هيئة القطب المالي في الدار البيضاء المغربية، التي تضم أكثر من 200 شركة استثمارية بمختلف القطاعات.

حضر مراسم التوقيع -التي انعقدت عبر تقنية الزوم- رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدير العام ومدير إدارة التعاون والترويج ورئيس قسم التعاون الدولي بالهيئة، والمدير العام ومدير الشؤون الأفريقية بهيئة القطب المالي.

تشمل المذكرة تبادل المعلومات والبيانات حول الفرص الاستثمارية في أفريقيا وأوروبا، وتهدف الهيئة خلالها إلى تعزيز دورها بقطاع الاستثمار في المنطقة، وجذب الشركات الأجنبية للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية في ليبيا ضمن الخارطة الاستثمارية بالهيئة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات.

يشار إلى أن هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بمجالات الاستثمار والتجارة بين ليبيا والمملكة المغربية، التي شهدت تراجعاً في العقد الأخير، وتسعى مؤسسات حكومية في البلدين وشركات خاصة على حد سواء لإعادة الاعتبار وتنسيق التعاون التجاري والاستثماري بعد سنوات انقطاع.

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