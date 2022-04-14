“الدبيبة” يتابع التطورات الحاصلة بمشاريع برنامج عودة الحياة الواقعة بالجامعات

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” ظهر اليوم الخميس زيارة لوزارة التعليم العالي وذلك لمتابعة سير العمل بها، حيث عقد اجتماع مع عدد من رؤساء الجامعات عبر دائرة الاتصال التقني، بحضور وزير التعليم العالي ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الادارية، ومديري الادارات بالوزارة.

وقد أستمع “الدبيبة” إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمة وكذلك التطورات الحاصلة بمشاريع برنامج عودة الحياة الواقعة بالجامعات وما ينقصها لاستكمال المركبات الجامعية، وأعمال الصيانة، إلى جانب استحقاقات أعضاء هيئة التدريس المتعثرة.

كما وجه الرئيس خلال الاجتماع دعوة للمجلس الأعلى للجامعات لعقد اجتماع موسع بحضور كافة أجهزة الحكومة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية وربط الجامعات مع الجهات المعنية، مبديًا استعداد الحكومة لتخصيص الأموال والقرارات اللازمة لحلحلة كافة المشاكل للرقي بالعملية التعليمية.

حيث أوصى بضرورة عودة البطولات الجامعية والمسابقات الرياضية والثقافية على مستوى ليبيا وتفعيل دور الجامعات ومراكزها البحثية والاستشارية كداعم لصناعة القرار و اقتراح الحلول العلمية لحل المختنقات التي تواجه الدولة.

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