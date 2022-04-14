تقرير: ليبيا أكثر المتضررين من حظر صادرات الخضار التونسية

قال تقرير لموقع northafricapost إن ليبيا ستتحمل العبء الأكبر لقرار تونس بحظر تصدير الخضار، في محاولة لكبح التضخم، حيث تُشكل ليبيا 60% من السوق الخارجية لصادرات الخضار التونسية.

ويتوقع أن يكون للقرار أثر إيجابي في تونس على الأسعار خلال الفترة المقبلة. إلا أن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات كبيرة على السوق الليبي الذي يُمثّل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات من هذه المواد الغذائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات تونس من الخضار والفواكه الطازجة 44.4 مليون دولار عام 2021، كان نصيب ليبيا 60٪ منها، تليها إيطاليا.

وتأتي الخطوة التونسية رغم مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية لتونس بإعفاء ليبيا من قرارات حظر تصدير السلع الغذائية، تفادياً لحصول أزمة غلاء جديدة.

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