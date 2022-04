النفط يصعد ويُواصل تسجيل المكاسب

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب، حيث ارتفعت بحوالي 3% مع ختام تعاملات جلسة يوم الخميس.

واستقرت أسعار النفط على ارتفاع، بعد انخفاضه في وقت مبكر من جلسة الخميس، إذ عمد المستثمرون إلى تغطية مراكز البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وبعد الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظرًا على واردات النفط الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.68%، لتبلغ عند التسوية 111.70 دولار للبرميل، وأُغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على صعود 2.59%، لترتفع عند التسوية إلى 106.95 دولار للبرميل.

وسجل كلا العقدين أول مكسب أسبوعي لهما في أبريل الجاري، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تبني حظر تدريجي للنفط الروسي، لإعطاء ألمانيا والدول الأخرى الوقت لترتيب موردين آخرين.

وبحسب محللين، من المقرر أن تخفض المصافي الصينية إنتاجية النفط الخام هذا الشهر بنحو 6%، وهو مقياس شوهد آخر مرة في الأيام الأولى لوباء كورونا قبل عامين، لتخفيف مخزونات الوقود خلال عمليات الإغلاق الأخيرة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، من أنه قد يتم استبعاد نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي اعتبارًا من مايو فصاعدًا بسبب العقوبات أو تجنب المشترين طواعية الشحنات الروسية.

