“المنفي” يبحث مع عدداً من رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين

عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اجتماعاً مع عدداً من رؤساء الفروع البلدية، ممثلين عن عدد 62 فرعاً بلدياً بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

وبحث اللقاء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الفروع البلدية، والخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن، حيث أكد رؤساء الفروع البلدية خلال اللقاء، استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي.

كما أكد المنفي أيضاً على العمل لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، موضحاً أن هذه البلديات جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه ضمن استحقاقات المرحلة.

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