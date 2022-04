أسعار الذهب العالمية تصعد للأسبوع الثاني على التوالي

أنهت أسعار الذهب العالمية على مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، رغم انخفاضها بشكل طفيف، الخميس.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد أدت الأزمة الأوكرانية واتساع الضغوط التضخمية إلى رفع جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.29% إلى 1,971 دولارًا للأونصة ، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.49% إلى 1,974 دولارًا، لكنها ارتفعت بنسبة 1.51% خلال الأسبوع مع إغلاق الأسواق يوم الجمعة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management: “علاوة المخاطر السياسية من خلال تصعيد الحرب في أوكرانيا تتراكم مرة أخرى، مما دفع جميع الأسعار إلى الأعلى في السلع العامة وهذا بالفعل يخلق بيئة التضخم تلك”.

من جانبه قال بريان لان، العضو المنتدب لدى تاجر GoldSilver Central: “الذهب في هذه اللحظة يدعمه أساسًا ما سمعناه من الفدرالي الفترة الماضية بالإضافة إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة”.

وتعتبر السبائك التي لا تدر عائدًا مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين والتحوط ضد التضخم.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.62% إلى 25.56 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنحو 0.29% إلى 989.29 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.13% إلى 2364.18 دولارًا.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء عن تقديم 800 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

