“وال” تتقدم باعتذارها لتوقف بثها على الموقع الإلكتروني لعدة ساعات لأسباب فنية

طرابلس 14 أبريل 2022 (وال)- أعربت وكالة الأنباء الليبية عن أسفها واعتذارها لكافة مشتركيها ومتابعيها على موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية وعلى صفحاتها الالكترونية، عن توقف بثها الإخباري ظهر اليوم وذلك لظروف فنية خارجة عن إرادتها.

وأفاد مدير الإدارة الفنية بـ (وال) المهندس عبد الكريم منصور، بأن سبب توقف الاتصال بالموقع الإخباري للوكالة، يرجع إلى العطل الفني الطارئ بمركز البيانات بالشبكة المستضيفة لموقع الوكالة.

وأوضح في تقريره الفني أنه بخصوص العطل الذي حدث اليوم الخميس بتاريخ 14/4/2022 في موقع الوكالة من الساعة (15:30) إلى الساعة (18:30)، فقد تم التواصل مع قسم الدعم الفني بالشركة المستضيفة للموقع الذي أفاد بحدوث مشكلة في الاتصال بمركز البيانات بشبكة العنكبوت، وأن فريق الشبكات يعمل على حل المشكلة واسترجاع الاتصال في أقرب وقت ممكن.

وأشار منصور إلى أن موقع الوكالة الرسمي وصفحاتها الالكترونية قد عاد إلى العمل بعد إصلاح هذه المشكلة الفنية، مُبينا أن موقع الوكالة الإلكتروني تم تسكينه وفق برنامج ليبيا للاتصالات والتقنية ( ltt ). (وال)

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