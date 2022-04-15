مصر تعتمد الهند دولة منشأ لاستيراد القمح

أفاد وزير الزراعة المصري “السيد القصير”- الخميس- بأن مصر أضافت الهند دولة منشأ جديدة لاستيراد القمح، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لـ”فتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية”- حسب ما أوضحه الوزير المصري.

كما ذكرت وزارة التموين المصرية -في وقت سابق- أنها تدرس هذا الشهر إضافة الهند إلى 16 منشأ آخر لاستيراد القمح، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر، هي إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، وتبتاعه عبر مناقصات تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية، التي توجه عمليات الشراء لإنتاج الخبز المدعم والمتاح لنحو 60 مليون مصري، فيما تفضل الهيئة قمح البحر الأسود لقربه وجودته وأسعاره التنافسية، لكن الأزمة الأوكرانية أدت لارتفاع أسعار القمح على مستوى العالم وعطلت أعمال الشحن عبر البحر الأسود، فيما استمرت شحنات القمح من روسيا خلال شهر مارس الماضي.

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