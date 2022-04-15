خاص.. وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية يقوم بجولة تفقدية بالسوق الرئيسي للخضروات والفواكه بجنزور

كشف وزير الاقتصاد و التجارة المكلف “علي العابد” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن زيارة تفقدية قام بها فجر اليوم الجمعة 15 أبريل لسوق الخضروات والفواكه المركزي بجنزور .

وأضاف أن هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل بالسوق وأيضاً انسياب تداول السلع بانتظام .

كما طمئن الوزير العاملين بالسوق بدعم حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الأسواق المركزية للسلع والخضروات و تداولها لكي تكون متوفرة للمواطن بجودة وسعر في متناول الجميع مع إفادة التجار بأنه في كل موسم يحدث إقبال وطلب وترتفع على إثرها في البداية الأسعار وتنخفض تدريجياً بعدها بأيام قليلة .

وكشف بالقول أن هذا السوق يغطي جميع الأسواق في ليبيا وهو سوق لتجارة الجملة ، مضيفاً حيال سعر السلع بأنهم يبيعون بأقل الحد الأقصى المقرر من قبل وزارة الاقتصاد في قرارها الخاص بضبط الأسعار .

وفي ختام حديثه طمئن العابد المواطنين بتوفر السلع بوفرة وأن الأسعار في متناول الجميع .

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