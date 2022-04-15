الرضا يتفقد سوق جنزور المركزي.. والتجار يبررون سبب ارتفاع الأسعار

تفقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة علي العابد الرضا، الجمعة، سوق الخضراوات والفواكه المركزي بجنزور، وذلك للاطلاع على سير العمل به وانسياب السلع بانتظام.

وطمأن العابد، خلال زيارته، العاملين في السوق بدعم حكومة الوحدة لتطوير الأسواق المركزية للسلع والخضراوات وتداولها حتى تكون متوفرة للمواطن بجودة وبسعر في متناول الجميع.

وبرر التجار للرضا سبب الارتفاع الملحوظ لبعض السلع بالقول إنه في كل موسم يحدث إقبال وطلب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لتعود وتنخفض بشكل تدريجي بعدها بأيام قليلة.

جديرٌ بالذكر أن أسعار الخضراوات شهدت ارتفاعًا جنونيًا مع بداية شهر رمضان وهو ما أثّر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين.

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