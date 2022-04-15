سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 15 ابريل 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 15 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 15 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9775 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.9825 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.9950 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 4.9775 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.995 دينار

اليورو – طرابلس = 5.350 ~5.355 دينار

اليورو – بنغازي = 5.355 ~ 5.360 دينار

الجنية الإسترليني 6.49 دينار

الليرة التركية 0.35 دينار

الدينار التونسي 1.67 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب228.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب265.9 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب303.9 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2128 دينار

كسر الفضة 2.65 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.09 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.10 “مصرف الوحدة” – 5.025 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.