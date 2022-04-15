مؤسسة النفط تشرع في تركيب منظومات شمسية لتوفير الكهرباء في 5 مواقع

شرعت المؤسسة الوطنية للنفط برعاية شركة توتال إنرجي الفرنسية في تركيب منظومات تعمل بالطاقة الشمسية؛ لتوفير الكهرباء في خمسة مواقع متنوعة على مستوى كامل البلاد.

وأوضحت المؤسسة أنها تعمل وفق خطة تستهدف توفير الكهرباء في مستشفيات مدن بن جواد وتساوة بوادي عتبة ومستشفى غات، إلى جانب كليتي الهندسة باجخرة وكلية النفط بجالو، مؤكدة على أن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والنظيفة هو أحد أهم أهداف المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات القادمة.

وأشار بيان المؤسسة إلى إنجاز تركيب منظومات الطاقة الشمسية في عدد من المستشفيات في الرجبان والزنتان أوباري برعاية من شركة ريبسول الإسبانية.

يأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط للتوسع في صناعة واستثمار الطاقات البديلة والمتجددة، بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال صناعة الطاقة النظيفة.

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