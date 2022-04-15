خاص.. بالرسوم والتفاصيل: السفير المالطي يكشف حصرياً لصدى عن ابتداء خط مباشر للرحلات عبر مصراتة

صرح السفير المالطي لدى ليبيا تشارليز صليبا حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إنه ستكون هناك رحلة مباشرة بين ليبيا ومالطا عن طريق مطار مصراتة وذلك ابتدءً من شهر مايو المقبل بالإضافة إلى أن السفارة المالطية بدأت بقبول التأشيرات السياحية للمواطنين الليبيين .

وأكد السفير أن الرسوم تنظمها لوائح الاتحاد الأوروبي تبلغ رسوم التأشيرة السياحية 80 يورو لأي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا و 40 يورو للأطفال بين 6 و 12 عامًا كما سيتقاضى مزود خدمة التأشيرة الخارجية رسوم خدمة لا تزيد عن 40 يورو جميع الرسوم مستحقة الدفع بما يعادله بالدينار.

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