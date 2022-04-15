“الدبيبة” يتوجه بزيارة لعدد من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لعدد من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس، وذلك بهدف التعرف على أسعار الخضروات والفواكه بعد الحملة التي قام بها جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي والقرارات المنظمة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

كما استمع خلال الجولة لعدد من ملاحظات البائعين والصعوبات التي تواجههم، حيث التقى بعدد كبير من المواطنين والذين أبدوا ارتياحهم لانتظام نزول المرتبات، وكذلك صرف علاوة الزوجة والاولاد ، إلى جانب اشتكى عددٍ من المواطنين المتقاعدين من عدم استمرار صرف علاوة المتقاعدين التي اقرتها الحكومة في وقتا سابق.

وفي ختام الزيارة أوضح “الدبيبة” خلال مناقشاته مع عدد منهم ان علاوة المتقاعدين لم تستمر لعدم اعتماد الميزانية، مؤكداً بأن الحكومة وضعت المعالجة المناسبة لاستمرار صرفها تقديرًا لهذه الشريحة المهمة.

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