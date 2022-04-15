رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد عددًا من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس

طرابلس 15 أبريل 2022 (وال)- تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة، عددًا من الأسواق الشعبية بالعاصمة طرابلس، للوقوف على أسعار الخضروات والفواكه؛ بعد الحملة التي قام بها جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي والقرارات المنظمة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بأن الدبيبة، استمع خلال جولة لعدد من الأسواق لملاحظات البائعين والصعوبات التي تواجههم، كما التقى بعدد كبير من المواطنين والذين أبدوا ارتياحهم لانتظام نزول المرتبات، وكذلك صرف علاوة الزوجة والأولاد، فيما اشتكى عددٍ من المواطنين المتقاعدين من عدم استمرار صرف علاوة المتقاعدين التي أقرتها الحكومة.

من جهته، أوضح رئيس الحكومة خلال مناقشاته مع المواطنين؛ بأن علاوة المتقاعدين لم تستمر، لعدم اعتماد الميزانية مؤكدا بأن الحكومة وضعت المعالجة المناسبة لاستمرار صرفها تقديرًا لهذه الشريحة المهمة. (وال)

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