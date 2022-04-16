صنع الله: لدينا كفاءات من العاملين بالمؤسسة ووضعنا صعب لكنّنا دوماً نسعى للأفضل

تحدّث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” خلال كلمته في استعراض خطة المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية لتحسين أداء شركاتها ودعمها.

حيث قال :”يُعاد النظر في عمل معهد النفط بالإدارة العامة للإنتاج والاستكشاف ليكون بشكل أفضل وأكفأ خاصةً في الدراسات المالية وتوطينها وإدارتها، إدارة التقنية تحتاج إلى وقفة جادة أمّا بالنسبة لشركات التموين فهي المحافظة على الأسعار ولو تخلينا عنها سيصل سعر الوجبة إلى 200 دينار” .

وأضاف:”وجود هذه الشركات ودفاعنا عنها بالرغم من تحقيقها لخسائر، نعم هناك انتقاد ذاتي ولكن نحن لانشكّك في كفاءاتنا، وضعنا صعب ولكنّنا دوماً نسعى للأفضل”.

كما أشار موضّحاً :”الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية شركة واعدة وقد قمنا برفع رأس مالها وطالبنا بمساعدتها وينبغي الاهتمام بها وتستلم العديد من الأعمال ويكون لها أماكن في البريقة وراس لانوف وكذلك يمكن إنشاء موقع في مصراتة لتدخل في تصنيع الفولاذ، الخزانات ومعدّات الإنتاج المبكّر وهذه الأمور ليست صعبة”.

خاتماً حديثه بالقول:”لدينا شركات كشركة راس لانوف وشركة سرت يتم تصنيع العديد من المعدّات بأيادي ليبيّة وأيضاً في الزاوية، لدينا خرّيجين من معهد النفط والمركز النوعي يعملون بشكل آلي وتقني بالكامل”.

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