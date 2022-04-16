اقتصاد

ميناء طبرق يستعد لتصدير 10 آلاف طن خردة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبلت الأرصفة التجارية في ميناء طبرق عدد من ناقلات الخردة تمهيدًا لشحن وتصدير 10,000 طن.

وبحسب بيانات إدارة المرفأ دخلت الباخرة “مانسا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الحريقة كمبوت”، إلى منطقة الرسو؛ تمهيدًا لتصدير 4,000 طن من الخردة .

وسبق ذلك، وصول الباخرة “سام” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الكمبوت”، وشرعت الفرق الفنية في ميناء طبرق بتحميلها بكميات من الخردة تقدر بـ2,000 طن.

ورجحت المعلومات الجديدة للمرفأ وصول باخرة نقل الخردة “مانسا فلور” الاثنين لتصدير 4,000 طن من الخردة، دون ذكر وجهة التصدير.

 

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قناة 218 الليبية

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