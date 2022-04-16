أوكرانيا: تحذيرات من تلف 1,250 مليون طن حبوب عالقة في الموانئ

حذرت السلطات الأوكرانية الجمعة من تلف مليون و 250 ألف طن من الحبوب والبذور الزيتية على متن 57 باخرة وصفتها بالمحاصرة في موانئ البحر الأسود؛ بسبب الحرب القائمة بين موسكو وكييف.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن حصة أوكرانيا من تصدير القمح تراجعت بعد مرور نحو شهرين من اندلاع الحرب مبينة إمكانية استمرار ا ارتفاع الأسعار العالمية في أسواق الحبوب لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن الحرب بين موسكو وكييف نتجت عنها تداعيات اقتصادية وصفها بـ”ثلاثية الأبعاد”، تعبيرًا عن مدى قوة انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول، موضحًا أن تأثير الحرب أصبح أكثر شدة على ملف الغذاء والطاقة والتمويل.

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