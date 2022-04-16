اقتصاد

المصرف المركزي التونسي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المصرف المركزي التونسي إن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد ارتفع إلى ثمانية مليارات دولار بحلول منتصف أبريل الجاري.

وأشار المركزي، في بيان رسمي، إلى أن الارتفاع حدث بفضل الحوالات التي أرسلها التونسيون في الخارج، وحصول الحكومة في تونس على قرض بقيمة 700 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وكانت بيانات حكومية صدرت في 15 أبريل قد أشارت إلى ارتفاع عائدات السياحة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 إلى 600 مليون دينار تونسي، وهو ما يشكّل 48% من العائدات على أساس سنوي.

يذكر أن الحكومة التونسية تتوقع زيارة 4,7 ملايين سائح لتونس خلال العام 2022.

 

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قناة 218 الليبية

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