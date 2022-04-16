النيابة العامة تأمر بحبس مجموعة متهمة بسرقة منقولات مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان والمرافق – الجبل الأخضر

باشر وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة البيضاء الابتدائية – إجراءات التحقيق في واقعة سرقة عدد ( 2800 ) أنبوب معدني مخصص لتنفيذ أعمال الإمداد المائي إلى المجمعات السكنية في مدينة سوسة؛ فأظهرت الإجراءات تقاضي من كُلِّفَ بحراسة الأنابيب مبلغاً مالياً قدره (58.000 د.ل)؛ نظير السماح للجناة بنقلها؛ وكذلك تقاضي بعض من رجال هيئة الشرطة العاملين في دائرة مديرية أمن شحات مبلغاً مالياً قدره (100.000 د.ل) نظير تحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المسروقة عبر البوابات والتمركزات الأمنية.

وذلك إزاء رؤية عدد من المتهمين وهم يشرعون في نقل كمية من أنابيب نقل المياه على متن شاحنات في نطاق دائرة الإدارة العامة للبحث الجنائي – شحات؛ بادَرَ مأمور الضبط القضائي إلى طلب ما يرشده إلى مشروعية حيازة المنقولات؛ فعجِزَ الناقل عن إثبات مشروعية الحيازة؛ وقامت لدى مأمور الضبط القضائي مظاهر اقتضت منه استهلال إجراءات جمع الأدلة بسماع أقوال الناقل؛ فَقَادَت من عُهِدَ إليه إجراؤها إلى إدراك حقيقة أن المنقولات مُحَصَّلَة من جريمة سرقة.



كما أنتهى إلى الأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمة السرقة احتياطياً على ذمة القضية؛ وباشر إجراءات طلب رفع القيود الإجرائية في مواجهة الموظفين العموميين المتهمين بتقاضي رِشَى نظير إسهامهم في جريمة السرقة عن طريق المساعدة بامتناعهم عن النهوض بمسؤولية عملهم المنوط بهم.

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