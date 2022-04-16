وزير النفط محمد عون لـ218: ليبيا تصدر إلى إيطاليا 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا أي ما يعادل 91 مليار متر مكعب سنويا

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