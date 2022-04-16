الدبيبة يزور جهاز الأمن الداخلي ويثني على دوره في الحفاظ على استقرار الدولة الاقتصادي

قام رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ظهر اليوم السبت بزيارة جهاز الأمن الداخلي رفقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، وكان في استقباله رئيس جهاز الأمن الداخلي “لطفي الحراري” وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز.

حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة خطة الجهاز للعام 2022 ولمتابعة أعماله في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن

وفي كلمةٍ له أكد “الدبيبة” على أهمية الدور المناط بالجهاز مثنيًا على ما قام به أفراده مؤخرًا مشددًا على تكاثف الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة للحفاظ على أمن الدولة

وبدوره أكّد “الحراري” على دور جهاز الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي حيث أشار إلى أن خطة الجهاز ستتركز خلال هذه الفترة على ملف الغذاء والوقود بالقيام بمعالجات ستظهر نتائجها قريبًا.

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