خاص.. المالية تكشف لصدى عن ما تتضمنه المرتبات .. ومستجدات التسويات ومرتبات الموفدين

كشف رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن المرتبات ككل شهر تضمنت عدد من المتغيرات المتمثلة في الترقيات ( درجة وعلاوة ) والتسويات لعدد من الجهات والافراجات عن مرتبات كانت متوقفة بأسباب مؤكداً أن عدد المتغيرات في شهر أبريل حوالي 27 ألف متغير ولم تتضمن الزيادات .

كما أوضح أن مرتبات شهر أبريل تم إحالته للمصرف المركزي يوم 10 أبريل تقديراً لظروف المواطن وحجم المصاريف في الشهر الكريم .

وأضاف بأن وزارة المالية مستمرة في إستقبال طلبات التسويات والترقيات المستحقة للموظفين في جميع القطاعات وتنفيذها أول بأول.

ووفق “بسيسة” فإن مرتبات الموفدين تمت إحالة شهر “يناير” وشهر فبراير سيحال خلال الأسبوع المقبل بعون الله.

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