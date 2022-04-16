مدير إدارة شؤون الفروع بالشؤون الاجتماعية يطلع على العراقيل التى تواجه العمل

أجرى مدير إدارة شؤون الفروع بوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الوطنية “أحمد العش” زيارة تفقدية إلى فروع الشؤون الاجتماعية فرع زوارة وفرع المنشية الجميل وفرع الجميل وفرع رقدالين اليوم الخميس، وذلك في إطار متابعة الوزارة للفروع والجهات التابعة وبناء علي تعليمات الوزيرة.

وقد قامَ بمتابعة سير العمل والحضور والانصراف للموظفين، واطلع على العراقيل والصعوبات التى تواجه عمل الفروع.

كما أكد أن الوزارة تعمل على توفير احتياجات الفروع من أجل تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها.

وشدد أيضا على ضرورة الالتزام بالحضور والانصراف وتفعيل الاقسام والوحدات في كل فرع.

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