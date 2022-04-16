مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي يختتم دورة تدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية

اختتم مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي يوم أمس الجمعة دورة تدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية حول أنظمة المعلومات الجغرافية، وشمل برنامج الدورة الذي تواصل لمدة 40 ساعة تعريفاً بالخرائط وأنواعها ومكوناتها والخرائط الرقمية ومكوناتها وأهميتها، بالإضافة إلى نظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها وأهميتها في عرض البيانات الخاصة بوزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها واتاحتها لصانع القرار ولقطاع الأعمال .

أما فيما يخص الجانب العملي قد شمل البرنامج 6 حالات دراسية تم في الأولى منها عرض ومعالجة وتحليل البيانات الإحصائية والجغرافية وفي الثانية تم إعداد الخرائط التي ستستخدم في الحالة الدراسية التالية وفي الثالثة تم إعداد الخريطة الرقمية وفي الحالات الدراسية اللاحقة تم تحويل بعض الاحداثيات الجغرافية للمسوحات الاقتصادية إلى طبقات جغرافية كما تم إستعمال عدد من البيانات مفتوحة المصدر كخرائط جوجل وخرائط الشارع المفتوح.

وشمل البرنامج التدريبي تطبيقات عملية باستخدام برمجية (QGIS) مفتوحة المصدر، و في الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين.

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