عاجل رئيس الشركة القابضة للإتصالات السابق “فيصل قرقاب” لفلوسنا: لايوجد أي سؤا 2022-04-17 03:33:17

#عاجل

رئيس الشركة القابضة للإتصالات السابق “فيصل قرقاب” لفلوسنا: لايوجد أي سؤال يمكن أن يخطر لأحد لم يُطرح علّي خلال فترة اعتقالي.

بند المسؤولية الاجتماعية مخصص للإعانات وليس الحكومة، الحكومة مسؤولة على الإيرادات فقط وتم كسرهذه القاعدة مع الحكومة الحالية.

قمنا بعمل جبّار في قطاع الاتصالات، اجمالي الاستثمارات الخارجية للقطاع تفوق الآن 550 مليون دولار

هناك استثمارات سيئة تخارجنا، كما يوجد استثمارات ناجحة بأرباح كبرى وقمنا بتجميدها بحمايتها من السطو.

انتصرنا في معركة لاب جرين في المحكمة العليا لزامبيا بتدخلنا في آخر لحظة في عام 2015 ونحن استعنّا بمكاتب محاماة عالمية واستشارات مالية واستفدنا من التوصيات المقدمة لنا خلال تلك الفترة التي كان من أبرزها إيقاف نزيف الأموال من العضويات والميزانيات وأصبح التعويض 460 مليون دولار بقرار سيادي.

#صدى #ليبيا

2022-04-17 03:33:17