مع الإشارة إلى ليبيا.. عضو بلجنة سعر الصرف يكشف أعلى وأقل معدلات التضخم في دول العالم

كشف عضو لجنة سعر الصرف “عمران الشايبي” عن أعلى 10 دول ذات أعلى معدلات تضخم (اقتصاديات التجارة يناير 2022) وتتمثل في فنزويلا : 1198.0٪، السودان : 340.0٪ ، لبنان : 201.0٪، سوريا : 139.0٪، سورينام : 63.3٪ زيمبابوي : 60.7٪ الأرجنتين : 51.2٪ تركيا : 36.1٪، إيران : 35.2٪ إثيوبيا : 33.0٪

وأن أعلى 10 دول ذات معدلات تضخم منخفضة (اقتصاديات التجارة يناير 2022)، رواندا : (-2.0٪)، تشاد : (-0.5٪)، جزر المالديف : (-0.2٪)، الجابون : 0.6٪ (تعادل)، اليابان : 0.6٪ (التعادل)، البحرين : 0.7٪، فيجي – 0.8٪، فانواتو : 0.9٪ (التعادل)، بوليفيا : 0.9٪ (التعادل)، السعودية : 1.1٪

وليبيا في 2019 (0.90%)، وفي 2020 (2.82%)، وفي 2021 (21.11%)، وفي 2022 (8%)، وارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مارس بنسبة 8.5% وهو أعلى مستوى يصله منذ 41 سنة، ووصل في بريطانيا 7% ويعتبر أعلى مستوى له منذ 30 سنة وفق الشائبي.

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