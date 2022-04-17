اقتصاد

مع الإشارة إلى ليبيا.. عضو بلجنة سعر الصرف يكشف أعلى وأقل معدلات التضخم في دول العالم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف عضو لجنة سعر الصرف “عمران الشايبي” عن أعلى 10 دول ذات أعلى معدلات تضخم (اقتصاديات التجارة يناير 2022) وتتمثل في فنزويلا : 1198.0٪، السودان : 340.0٪ ، لبنان : 201.0٪، سوريا : 139.0٪، سورينام : 63.3٪ زيمبابوي : 60.7٪ الأرجنتين : 51.2٪ تركيا : 36.1٪، إيران : 35.2٪ إثيوبيا : 33.0٪

وأن أعلى 10 دول ذات معدلات تضخم منخفضة (اقتصاديات التجارة يناير 2022)، رواندا : (-2.0٪)، تشاد : (-0.5٪)، جزر المالديف : (-0.2٪)، الجابون : 0.6٪ (تعادل)، اليابان : 0.6٪ (التعادل)، البحرين : 0.7٪، فيجي – 0.8٪، فانواتو : 0.9٪ (التعادل)، بوليفيا : 0.9٪ (التعادل)، السعودية : 1.1٪

وليبيا في 2019 (0.90%)، وفي 2020 (2.82%)، وفي 2021 (21.11%)، وفي 2022 (8%)، وارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مارس بنسبة 8.5% وهو أعلى مستوى يصله منذ 41 سنة، ووصل في بريطانيا 7% ويعتبر أعلى مستوى له منذ 30 سنة وفق الشائبي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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