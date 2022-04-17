عاجل الرئيس السابق لشركة القابضة للإتصالات “فيصل قرقاب” لفلوسنا : نحن نعمل بمب 2022-04-17 03:31:31

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الرئيس السابق لشركة القابضة للإتصالات “فيصل قرقاب” لفلوسنا : نحن نعمل بمبدأ أننّا لا نسيّس عملنا ونعمل مع الحكومة الشرعية ووقفنا على مسافة واحدة في الجميع في كامل البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً بأريحية خلال أشدّ فترة الانقسام.

لدينا حسابات جارية في جميع أنحاء ليبيا وحولّنا 91 مليون دينار لفرع مصرف التجارة والتنمية بالبيضاء من طرابلس وجاء الديوان للتحقيق في هذا الأمر، وقوائمها المالية تعبّر عن نفسها، وكذلك حققت فيه هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة.

القول بأنّنا قدمنا دعم لوجيستي لأي طرف من الأطراف السياسية هو كلام “عارٍ عن الصحة”.

لم تكن هناك رسالة من البرلمان، بل كانت من نائب رئيس الحكومة لمطالبة رئيس بعدم إقالتي من منصبي.

رئيس الحكومة هو رئيسي المباشر ولم التقي به أبداً من تكليفه، وعرضت استقالتي حينما قيل: ” فيصل من أكفأ العناصر لكن نحنُ ليس لدينا فيه ثقة”.

#صدى #ليبيا

2022-04-17 03:31:31