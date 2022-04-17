عاجل.. فيصل قرقاب يكشف تعرضهم للإبتزاز.. ومن وراء خروجه من السجن

قال رئيس الشركة القابضة للإتصالات السابق “فيصل قرقاب” في تصريح لبرنامج فلوسنا أن قطاع الاتصالات به 15 ألف موظف يعملون بجد واجتهاد، وما مر علينا من ابتزاز خلال السنة الماضية ولم نجد احترام مؤسساتي، وهناك العديد من المآسي.

لم توجّه لي أي تُهم، ولم يتم إحالتي للنيابة العامة بل على العكس كان هناك ثناء لعمل قطاع الاتصالات من الجميع وفق قوله.

وكشف بالقول: نتفاجأ بعد أسبوع أو عشرة أيام بعد الإفصاح عن القوائم المالية، تعرضت لهجوم من مؤسسة الحكومة.

وأكد بالقول: أن اتهامي باقتحام مقر الاتصالات أقرب مايكون “للنكتة” ونحن واجهنا التشكيلات والعصابات والميليشيات.

وأفاد قائلاً: لو أخرجتني بريطانيا لكانت أخرجتني من ثاني أيام سجني وسجنت ل 65 يوماً ومن آمر باعتقالي هو عبد الحميد الدبيبة وهو من أخرجني.

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