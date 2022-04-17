عاجل.. “فيصل قرقاب”: هذا ما قدمته القابضة للإتصالات عند سفر حكومة الوفاق لاجتماع الاتحاد الأوروبي ..ويكشف فساد بن عياد

قال رئيس الشركة القابضة للإتصالات السابق “فيصل قرقاب” في تصريح لبرنامج فلوسنا: نحن مؤسسة حكومية والميزانية التشغيلية تفوق 3 و 4 مليار والأرباح 5 مليار وفي نهاية السنة نجتمع مع الحكومة التي من المفترض أن تستخدمها بقانون الميزانية العامة.

وتابع بالقول: في بعض الأحيان نضطر للتدخل في الأزمات، ولدينا حساب بيننا وبين الحكومة وراسلتنا حكومة الوفاق لسفرها لاجتماع في الاتحاد الأوروبي ووجهوا لنا رسالة ونحن أعطيناها ضمانات فقط ولم ندفع حتى “مليّم أحمر”.

وكشف بالقول: مسؤوليتي عن الشركة انتهت فور اعتقالي، وكنا متفائلين بالحكومة للوحدة الوطنية لنعمل معها وواجهنا شيء معاكس.

وأكد بالقول: نحن كمؤسسة لقطاع الاتصالات أكثر جهة منكشفة ومنفتحة على الجهات الرقابية أبرزها ديوان المحاسبة.

وأكد أن الإفصاح والمكاشفة لم تروق لمن هم في حكومة الوحدة الوطنية، وتم إيقافه بالكامل الآن. مضيفاً أن 670 مليون دينار تم تحويلها من مدير شركة ليبيانا “محمد بن عياد” إلى مصرف الإجماع العربي، أين ذهبت هذه الأموال، وقدمنا شكوى إلى النائب العام وديوان المحاسبة وتمت إقالة “بن عياد” الذي يترأس الشركة القابضة الآن.

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