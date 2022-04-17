هل تم شراء الأضاحي بأموال القابضة؟ .. “فيصل قرقاب” يوضح التفاصيل

قال رئيس الشركة القابضة للإتصالات السابق فيصل قرقاب في تصريح لبرنامج فلوسنا حيال موضوع شراء الأضاحي الذي تم خلال عيد الأضحى السابق: نحن متعاونون جداً في مجال عملنا فقط، ولم نشترِ أي “خِراف” ورفضنا الموضوع تماماً.

وتابع بالقول: خرج قرار من رئاسة مجلس الوزراء بصرف 57 مليون وبموافقة هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لصرف أموال من الشركة باعتبار أموالها ملك للحكومة.

وأكد أن الفكرة غير مقبولة أصلاً، ونحن أصلاً ليس لدينا قاعدة بيانات للفقراء الذين يحتاجون أضاحي؛ والفقراء في ليبيا لايملكون الأساسيات أصلاً.

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