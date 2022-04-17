“فيصل قرقاب”: هذه أبرز المشاريع التي عملنا عليها بالشركة القابضة للإتصالات

قال رئيس الشركة القابضة للإتصالات السابق “فيصل قرقاب” في تصريح لبرنامج فلوسنا: فريق العمل ومدراء الشركات ليسوا أقاربي ونحن نعمل بالكفاءة في الشركة القابضة للاتصالات.

وأضاف: في 2014 كان أحد شركات القطاع كنا نريد أن نجلب شخص أجنبي كمدير تنفيذي، وقامت الأرض لم تقعد حينها، ونحن لانقوم بأي خطوة دون استشارة ديوان المحاسبة.

وكشف بالقول: أطلقنا برنامج وطني للتحول الرقمي منذ عام 2013 بجعل كل القطاعات الحكومية دون حاجة المواطن للوقوف في الطوابير والسفر من مدينة إلى أخرى.

وأضاف أن الصراع الأمريكي الصيني في مايتعلق بالجيل الخامس باتهامات بين الجهتين بالتجسس ونحن لسنا طرف في هذا الصراع لكن يجب أن يكون للحكومة قرار سياسي بالخصوص.

وتابع بالقول: تعاقدنا مع الشركات “انفينيرا” الأمريكية مع هاتف ليبيا هو نقلة مهمة لتغيير المقسمات وزيادة سعات نقل البيانات والعمل على كابل بحري بين ليبيا وأوروبا وكابل ألياف بصرية مع أفريقيا لتكون دولة عبور في نقل البيانات، وواجهنا معارضة شرسة في هذا الموضوع.

وأكد بالقول: الظروف التي مررت بها أصبحت تشكل لي عزوف عن كل شي يتعلق بالدولة والحكومة، والمناصب أصبحت تُمنح لمن هب ودب وبعد هذه التجربة بدأت التفكير ألف مرة قبل الخوض في تجربة جديدة.

وأضاف بالقول: جعلنا 100 مليون دينار للتنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال التي قدمت لنا العديد من المشاريع الناجحة.

وأكد قائلاً: في أحلك الظروف دائماً ما كانت هناك بؤرة عمل والتي تجعلنا نستيقظ كل صباح يوم للعمل من جديد.

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