صعود سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 17 ابريل 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 17 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 17 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0050 دينار الدولار الامريكي – زليتن 4.9775 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.0175 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.00 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.0125 دينار اليورو – طرابلس = 5.375 ~5.380 دينار اليورو – بنغازي = 5.380 ~ 5.385 دينار الجنية الإسترليني 6.51 دينار الليرة التركية 0.35 دينار الدينار التونسي 1.65 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب230.0 دينار كسر الذهب عيار 21 ب268.3 دينار كسر الذهب عيار 24 ب306.6 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2146 دينار كسر الفضة 2.65 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.11 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.10 “مصرف الوحدة” – 5.05 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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