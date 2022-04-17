مركزي طرابلس يرسل 25 مليون دينار لمصارف الكفرة

وصلت إلى مدينة الكفرة السبت، سيولة نقدية أرسلها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قدرها 25 مليون دينار، بعد انقطاع دام لأشهر.

وأفاد مراسلو 218، باستمرار توزيع الأموال في بعض فروع المصارف التجارية، بينها الجمهورية في مدينة بني وليد، الذي حدد سقف السحب عند 2000 دينار للفرد، وهي القيمة ذاتها الذي سمح بسحبها المصرف التجاري الوطني في المدينة.

وفي الجنوب حددت إدارتا فرعي مصرف شمال أفريقيا في غات والعوينات سقف السحب عند 2000 دينار لكل شخص، بينما تعاني فروع مصارف الجمهورية وشمال أفريقيا في منطقة بدر من عدم توفر السيولة النقدية للأسبوع الثاني على التوالي.

وأعلنت فروع مصرف الوحدة في الجوش ويفرن والحرابة عن توفر السيولة، ومكنت زبائنها من سحب 2000 دينار للفرد، بينما يواصل فرع مصرف الجمهورية في كاباو توزيع الأموال على عملائه مخصصاً 2000 دينار لكل شخص.

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