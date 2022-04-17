البريقة توزع 2400 أسطوانة غاز في سبها

دفعت شركة البريقة لتسويق النفط بكميات جديدة من أسطوانات غاز الطهي للمنطقة الجنوبية، انطلاقاً من مستودع سبها النفطي في إطار توفير الخدمات.

وقال المكتب الإعلامي للشركة الأحد، إن الفرق الفنية وزعت 2400 أسطوانة غاز على 8 محطات، على أن تباع بالسعر الرسمي، حيث بلغ سعر الأسطوانة الواحدة في السوق السوداء مع حلول رمضان في بعض مناطق الجنوب 90 ديناراً.

وعملت البريقة الأسبوع الماضي على توزيع 650 ألف لتر من البنزين على 17 محطة وقود، موزعة على مدن الجنوب، إلى جانب 80 ألف لتر وقود ديزل وزعتها البريقة على 8 نقاط بيع معتمدة.

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